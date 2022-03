Canción: Anna Prior – «Easier Alone»

Anna Prior, batería de Metronomy, ha publicado su segundo single en solitario, Easier Alone, con el que da continuidad a su debut Thank You For Nothing y sigue dando forma a su recién estrenado sello discográfico, Beat Place.

Hablando sobre la nueva canción, Prior afirma que trata “sobre dejar pasar las cosas que son buenas. Habla de todas esas amistades, relaciones y situaciones saludables que simplemente quedan sepultadas bajo el peso de las expectativas que depositamos en nosotros mismos. Sobre esas relaciones que sabes que podrían ser positivas y aportar cosas buenas si tan solo pudiéramos dejar que alguien nos ame sin nuestros propios límites. Pero es cierto, sin embargo, que la mayoría de las cosas son más fáciles por tu cuenta, excepto mudarse de casa o escribir una canción, al menos en mi caso».

Recordemos que hace unas pocas semanas, Prior lanzó también nuevo disco con su banda Metronomy bajo el título Small World.

Anna Prior – Easier Alone

