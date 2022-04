Arcade Fire están de vuelta. Los canadienses han presentado Unconditional I (Lookout Kid), segundo adelanto oficial de WE, su nuevo trabajo que se publicará el 6 de mayo.

Con esta nueva canción, vamos descubriendo nuevos detalles de este esperado disco, el primero de la banda desde Everything Now en 2017 y sexto de su discografía. Hace poco, eso sí, recordemos que ya nos lo habían comenzado a presentar con The Lightning I, II.

«No hay nada empalagoso en el amor incondicional en un mundo que se está desmoronando. NOS necesitamos unos a otros, en toda nuestra imperfección. Lookout Kid es un recordatorio, una canción de cuna para el fin de los tiempos, cantada para mi hijo, pero para todos…. Confía en tu corazón, confía en tu mente, confía en tu cuerpo, confía en tu alma. La mierda va a empeorar antes de mejorar, pero siempre mejora, y nadie es perfecto. Déjame decirlo otra vez», afirman sobre la canción.

Arcade Fire – Unconditional I (Lookout Kid)

Sobre Arcade Fire

Con su melodramático estilo de rock alternativo, los canadienses Arcade Fire se convirtieron en líderes indiscutidos del indie rock del nuevo milenio. Su ecléctica mezcla de punk, post-rock y arreglos sinfónicos, ya aparente en su EP debut, alcanzó la plenitud con los aclamados Funeral (2004) y Neon Bible (2007), mientras que con The Suburbs (2010) llegaron al número uno de las listas estadounidense y obtuvieron el Grammy al mejor álbum del año. Asistida por James Murphy (LCD Soundsytem), la banda experimentó con sonoridades más electrónicas para realizar el ambicioso álbum doble Reflektor (2013), optando a continuación por explorar su lado más bailable en Everything Now (2017).

Fuente: Apple Music

