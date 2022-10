Canción: Arctic Monkeys – «I Ain’t Quite Where I Think I Am»

Arctic Monkeys han compartido I Ain’t Quite Where I Think I Am, un nuevo single de su inminente álbum The Car, que se publica este viernes 21 de octubre.

El videoclip de I Ain’t Quite Where I Think I Am fue dirigido por Ben Chappell & Zackery Michael y grabado en el concierto de la banda en el King’s Theatre de Brooklyn, NY.

Se trata del tercer single extraído de su nuevo trabajo, séptimo de la discografía de la banda de Sheffield, tras Body Paint y There’d Better Be a Mirrorball.

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

Fuente: Apple Music

