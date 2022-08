Canción: Arctic Monkeys – «There’d Better Be A Mirrorball»

Cuatro años después, tenemos una nueva canción de Arctic Monkeys. Se trata de There’d Better Be A Mirrorball, primer single oficial del nuevo disco de la banda tras las grabaciones en directo, durante uno de sus últimos conciertos en Suiza, de otro tema llamado I Ain’t Quite Where I Think I Am.

Como supimos hace unos días, The Car, séptimo disco de la banda de Sheffield, que saldrá a la venta el 21 de octubre a través de Domino Records.

La canción sigue el mismo estilo característico de su último disco, Tranquility Base Hotel & Casino de 2018, y viene acompañada de un videoclip dirigida por el propio Alex Turner.

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

Fuente: Apple Music

