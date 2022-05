Canción: Atzur – «Fear of the Unknown»

ATZUR, el potente dúo hispano-austríaco formado por Patricia y Paul, nos regala una nueva canción llamada Fear of the Unknown. Este sencillo es el último adelanto de Big Delirium, el segundo EP de ATZUR, que saldrá en junio y, casi con toda probabilidad, lo lanzará el sello austriaco Seayou Records.

Este single es, junto a Do You Feel The Same?, otro tema de estilo indie-pop electrónico con un potente mensaje en su letra. Y además, son dos de los temas de su nuevo EP titulado Big Delirium.

En Fear of the Unknown, se anuncia un claro apoyo a la debilidad mental, y marca la tendencia a una escalada hacia la luz; los tiempos de la canción lo definen claramente. Realmente busca, y encuentra, una sinergia implícita entre instrumento y lírica que apoya el mensaje cantado en ella.

Este single cuenta con una fuerte narrativa que divide la canción en capítulos, ahondando cada vez más en el vacío de la conciencia, como una sesión de terapia completa. Los ecos se funden con la asertividad de la voz de Patricia, que te lleva de la mano como una guía espiritual, caminando a tu lado con amabilidad pero con firmeza durante la canción. La batería, como una constante red de seguridad, conecta cada parte; a veces electrónica, pero más a menudo orgánica y cruda.

ATZUR – Fear of the Unknown

