Canción: Bad Bunny – «Where She Goes»

Bad Bunny no deja de sorprendernos con su capacidad para reinventarse y adaptarse a cualquier género musical. Después de triunfar con su cumbia-norteña un x100to junto a Grupo Frontera, el artista nos presenta su nueva apuesta: Where She Goes, una canción inspirada en el Jersey Club.

¿Qué es el Jersey Club?

El Jersey Club es un género musical originario de Newark, Nueva Jersey, que se caracteriza por combinar elementos del hip-hop, el dembow y el house. Se trata de un sonido electrizante y bailable que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a artistas como Lil Uzi Vert o DJ Sliink.

Bad Bunny es el primer artista latino en atreverse con este estilo tan particular y lo hace con maestría gracias a la producción de MAG, uno de sus colaboradores habituales. La canción tiene una letra en español que narra la historia de una noche loca con una mujer desconocida a la que no volverá a ver.

Un video lleno de estrellas

Para acompañar esta canción tan explosiva, Bad Bunny ha lanzado un video musical espectacular dirigido por STILLZ y producido por WeOwnTheCity. En él podemos ver al artista puertorriqueño convertido en un vaquero moderno que recorre el desierto a bordo de un Rolls-Royce antiguo.

El video también nos muestra escenas impactantes como Bad Bunny subido a un árbol o bailando alrededor de una hoguera junto a un grupo de personas vestidas con trajes coloridos y máscaras gigantes. Pero lo más sorprendente son los cameos de varias personalidades famosas como Frank Ocean, Lil Uzi Vert o Ronaldinho.

Un artista camaleónico

Con esta canción Bad Bunny demuestra una vez más su talento camaleónico y su capacidad para innovar y sorprender a sus fans. El artista puertorriqueño ha explorado diversos géneros musicales como el reggaetón, el trap o la cumbia-norteña sin perder su esencia ni su calidad.

No sabemos si Where She Goes formará parte de algún proyecto futuro o si solo se trata de un sencillo aislado. Lo único seguro es que Bad Bunny seguirá dando mucho que hablar y deleitándonos con su música única e irrepetible.