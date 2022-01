Canción: Bastille – «Shut Off The Lights»

Bastille han compartido el videoclip de su más reciente single de adelanto, Shut Off The Lights, perteneciente a su nuevo álbum Give Me The Future.

Sobre la canción

Título: Shut Off The Lights

Incluida en: Give Me The Future

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2022

Sobre la canción y el videoclip: «La canción es un momento de humanidad, normalidad e intimidad en el álbum, por lo que un video que celebra pequeños momentos divertidos del día parecía tener sentido. Además, solo nos dan ganas de bailar, así que parecía correcto incluir eso también», afirma Dan Smith.

Bastille – Shut Off The Lights

Portada de Give Me The Future

Tracklist de Give Me The Future

1. Distorted Light Beam

2. Thelma + Louise

3. No Bad Days

4. Brave New World (Interlude)

5. Back To The Future

6. Plug In…

7. Promises (by Riz Ahmed)

8. Shut Off The Lights

9. Stay Awake?

10. Give Me The Future

11. Club 57

12. Total Dissociation (Interlude)

13. Future Holds (feat. BIM)

Sobre Bastille

Bastille consiguió hacerse un hueco en el reñido panorama musical anglosajón con su sencillo debut “Flaws” en 2011. Fue el inicio de un trepidante ascenso cuyo punto de inflexión llegó con su primer álbum Bad Blood (2013), un brillante ramalazo de pop con aires ochenteros y estribillos pegadizos que vendió millones de copias. Desde entonces, armado con un repertorio que combina magistralmente el indie y el synthpop, este grupo londinense ha conquistado a miles de fans por todo el planeta. Una exitosa fórmula sonora que se refleja en cada uno de los hits de esta imprescindible selección.

