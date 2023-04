Canción: Be Your Own Pet – «Hand Grenade»

Be Your Own Pet han lanzado su primera canción nueva en 15 años, llamada Hand Grenade, a través de Third Man Records. El single viene acompañado de un vídeo grabado en el sótano de Jemina Pearl, la vocalista de la banda. La banda, formada por Jemina Pearl, Jonas Stein, Nathan Vasquez y John Eatherly, se reunió el año pasado y tiene previsto actuar en los festivales Shaky Knees y Primavera Sound este año.

Sobre Hand Grenade

Sobre el single: Según Jemina Pearl, la canción refleja su proceso de duelo y de recuperación de su poder personal. “Hand Grenade empezó como una amenaza a las personas que me hicieron daño, de que les haría sufrir como yo he sufrido”, explica Pearl en un comunicado. “Pero la canción creció como un espejo de mi propio proceso de duelo, a través de la ira, la negación, el dolor. Al final recupero mi poder no a través de la violencia, sino a través de la autoaceptación y el rechazo de las etiquetas que otros puedan ponerme. Yo me defino, nadie más”.

Y el videoclip: El vídeo, grabado con el iPhone de Pearl, muestra a la banda tocando en el sótano de la vocalista.

Sello que lo ha publicado: El single se ha publicado a través de Third Man Records, el sello de Jack White.

Anteriores singles: Be Your Own Pet no había publicado ningún single desde 2008, cuando se separaron tras lanzar su segundo álbum Get Awkward. Antes habían publicado su álbum debut homónimo en 2006 y varios EPs.

Conciertos en España: Be Your Own Pet tiene previsto actuar en el festival Primavera Sound de Barcelona (9 de junio de 2023) y Madrid (10 de junio de 2023). Será su primera actuación en España desde su reunión el año pasado.