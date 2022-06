Canción: Beabadoobee – «10:36»

Beabadoobee ha compartido 10.36, un nuevo single de su próximo álbum Beatopia, que saldrá a la venta el próximo 15 de julio.

Esta canción, que supone el cuarto adelanto de su segundo álbum después de Lovesong, See You Soon y Talk, «desglosa las relaciones personales de Bea con las personas en su vida y cómo depende del contacto humano para conciliar el sueño».

