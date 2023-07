Canción: Beabadoobee – «The Way Things Go»

Beabadoobee nos presenta su segundo sencillo desde que publicase su aclamado álbum Beatopia en 2022. Bajo el título de The Way Things Go, esta canción llega acompañada de un video musical dirigido por el talentoso Jacob Erland.

The Way Things Go es una melodía acústica sentimental que capta a la perfección el estilo distintivo de beabadoobee. Con su característico tono íntimo, esta canción se convierte en una travesía emocional a través de una ruptura amorosa, en la que la artista nos sumerge en un ambiente de sinceridad y vulnerabilidad.

Al mirar hacia atrás en los momentos tanto buenos como malos, beabadoobee se encuentra a sí misma anclada en la forma en que la vida sigue su curso. The Way Things Go nos invita a reflexionar sobre nuestros propios recuerdos y cómo el paso del tiempo influye en nuestras emociones. Con su habilidad para capturar los sentimientos más profundos en cada nota, beabadoobee nos lleva a un viaje de autodescubrimiento y aceptación.

En definitiva, The Way Things Go es la última joya musical de beabadoobee que, con su enfoque acústico y su letra conmovedora, encapsula la magia característica de la artista. Disfrutémosla…