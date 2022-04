Belle and Sebastian han publicado el single Young and Stupid de su último álbum A Bit of Previous. Sin duda, esta reciente entrega, que supone el tercer single del grupo escocés, conecta con el título del álbum ( «Un poco de lo anterior») y echa la mirada atrás tanto en letra como en lo referente al videoclip (incluyendo fotos de sus componentes desde la infancia en adelante).

Seguramente, en esta inspiración en su infancia ha ayudado la paternidad del cantante Stuart Murdoch («Ahora somos viejos con huesos crujientes / Algunos con parejas, otros solos / Algunos con niños y otros con perros», dicen en su canción).

«Disfruten de este nuevo álbum con un osito de goma», apuntan. Este lado tierno conecta con su anterior single, dedicado a Ucrania. Despues de 7 años sin facturar un álbum al completo (que saldrá a la venta el 6 de mayo), parecen más emocionales y satisfechos que nunca, al que ha contribuido sin duda la pandemia, lo que les llevó a vivir más el proceso creativo (incluyendo autoproducción): «Lo hicimos juntos, nosotros y la ciudad», apostillan en su nota de prensa.

Belle and Sebastian – Young and Stupid

