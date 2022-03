Canción: Belle & Sebastian – «If They’re Shooting at You»

Belle & Sebastian han compartido el videoclip de su nueva canción titulada If They’re Shooting at You, que además han dedicado al pueblo ucraniano, al que van a intentar ayudar mediante este tema donando sus ganancias a la Cruz Roja.

Además, se ha anunciado que el gobierno del Reino Unido igualará las donaciones realizadas a través de Bandcamp hasta el 18 de marzo, por lo que es una buena oportunidad de que la ayuda sea aún mayor

En cuanto a la canción y esta iniciativa de ayuda, Stuart Murdoch, líder de la banda, ha hecho las siguientes declaraciones. «Cuando la situación en Ucrania comenzó a suceder, quedó claro que las vidas de las personas allí, y probablemente “las nuestras” también, nunca volverían a ser las mismas. La banda acababa de comenzar a lanzar tema para nuestro nuevo álbum y, para ser honesto, todo parecía un poco tonto.

Teníamos una canción llamada If They’re Shooting at You sobre estar perdido, roto y bajo amenaza de violencia. La línea clave es «Si te están disparando, chico, debes estar haciendo algo bien».

Nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania y esperamos que su dolor y sufrimiento puedan detenerse lo antes posible.

Nos pusimos en contacto con varios fotógrafos y creativos en Ucrania y generosamente dijeron que podíamos poner música a sus fotos. Al crear esto, aspiramos a mostrar un lado esperanzador y desafiante, así como a generar conciencia sobre la difícil situación de las personas allí.

Creemos que cualquier manera en la que podamos respaldar a Ucrania, política, cultural, práctica y espiritualmente, todo debe sumar al final. Juntos tenemos que hacer lo que sea necesario para ayudar a Ucrania a vencer esta tiranía.

Por favor, considerad la opción de donar al Comité de Emergencia para Desastres, la Cruz Roja o cualquier otra organización benéfica humanitaria involucrada en la crisis.

Si elige donar a la Cruz Roja, visite aquí redcross.org.uk/ukraine. Son parte del llamamiento conjunto con el DEC hasta el 18 de marzo, y el gobierno del Reino Unido igualará el dinero donado antes de esa fecha».

Belle & Sebastian – If They’re Shooting at You

