Canción: Big Thief – «Born For Loving You»

Big Thief ha compartido una nueva canción que seguramente se convertirá en tu nueva obsesión musical. Se llama Born for Loving You, y es su segundo lanzamiento de este año, después de Vampire Empire, que presentaron en el programa The Late Show with Stephen Colbert en marzo. ¡Así que, sin más preámbulos, dale al play y escucha la nueva joya musical a continuación!

Lo interesante de esta canción es que, al igual que Vampire Empire, Big Thief la grabó en el Teatre de ca l’Eril Studio en Guissona, España, durante una gira europea a principios de este año. Es como si la inspiración fluyera a través de sus melodías mientras viajaban por tierras europeas. La banda, compuesta por Adrianne Lenker, Buck Meek, James Krivchenia y Max Oleartchik, se encargó de la grabación y producción de la canción, con la ayuda de Dom Monks.

Hablemos un poco del pasado de Big Thief. Su último álbum, Dragon New Warm Mountain I Believe In You, lanzado en 2022, fue un verdadero hito para la banda. Les valió dos nominaciones al Grammy, en las categorías de Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Interpretación de Música Alternativa por la canción Certainty.

Es innegable que Big Thief ha estado en un constante ascenso y experimentación musical, y cada nuevo lanzamiento es una ventana a su evolución artística. Born for Loving You promete seguir conquistando nuestros corazones con su sonido distintivo y letras envolventes.

Así que, si eres fanático de la música que despierta emociones profundas y te sumerge en paisajes sonoros únicos, Big Thief es la banda que debes seguir de cerca. ¡No pierdas la oportunidad de escuchar su último sencillo y mantenerte atento a futuros lanzamientos!