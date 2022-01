Canción: Big Thief – «Simulation Swarm»

‎Big Thief ha compartido una nueva canción titulada Simulation Swarm perteneciente a su nuevo disco ‎‎Dragon New Warm Mountain I Believe in You‎. ‎

Sobre la canción

Título: Simulation Swarm

Incluida en: Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Fecha de publicación: 11 de febrero

Sobre el disco: Este nuevo trabajo ha sido grabado a lo largo de cuatro sesiones de grabación en diversos puntos de Estados Unidos (norte del estado de Nueva York, Topanga Canyon, las Montañas Rocosas y Tucson, Arizona) con productores e ingenieros de sonido como Sam Evian, Shawn Everett, Dom Monks y Scott McMicken.

Singles anteriores: Time Escaping, Little Things, Change, Certainty, No Reason y Spud Infinity.

Big Thief – Simulation Swarm

Recordemos que estarán el próximo 9 de junio en una edición del Primavera Sound de Barcelona.