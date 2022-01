Canción: Black Country, New Road – «Snow Globes»

Black Country, New Road acaban de estrenar Snow Globes, que supone el cuarto single de adelanto que podemos descubrir de Ants From Up There, su inminente segundo trabajo de estudio.

Sobre la canción

Título: Snow Globes

Incluida en: Ants From Up There

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2022

Sello: Ninja Tune

Sobre la canción: ‎El baterista Charlie Wayne ha asegurado que «es una de las canciones que ya existía antes de que escribiéramos la mayoría de las canciones en AFUT, aunque es una representación bastante buena del mundo musical que queríamos explorar en el álbum en general.‎

‎En lugar de escribir una canción con una serie de secciones distintas, queríamos ver qué podíamos hacer con un riff continuo. Fue una verdadera exploración al tratar de crear algo maximalista mientras nos limitamos con elecciones musicales minimalistas».‎

Singles anteriores: Concorde, Bread Song y Chaos Space Marine.

Black Country, New Road – Snow Globes

Sobre Black Country, New Road

Black Country, New Road es una banda de rock inglesa formada en Londres en 2018 e integrada por Isaac Wood (voz, guitarra), Tyler Hyde (bajo), Lewis Evans (saxofón), Georgia Ellery (violín), May Kershaw (teclas), Charlie Wayne (batería) y Luke Mark (guitarra). Su sonido ha sido descrito como rock experimental, habiendo sido comparados con artistas de los 90 como Slint. Publicaron su álbum debut "For the First Time" el 5 de febrero de 2021.

Fuente: Wikipedia

Descubre algunos de sus mayores éxitos

