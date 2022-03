Canción: Bloc Party – «If We Get Caught»

Bloc Party ha publicado If We Get Caught, cuarto single de adelanto del que será el sexto álbum de la banda, Alpha Games, que se publicará el próximo 29 de abril.

Según el vocalista de la banda Kele Okereke, «solo hay dos canciones que siento que tienen algo de ternura en el disco, y If We Get Caught es una de ellas. Realmente, trata sobre reconocer que el juego está llegando a su fin y sobre intentar robar un momento de ternura con tu pareja antes de que se derrumbe el telón. También de intentar encontrar momentos en los que realmente puedas conectar con alguien en medio de todo el caos que está sucediendo en el mundo».

Tras The Girls Are Fighting, Sex Magik y Traps, vamos conociendo este nuevo mundo que Bloc Party nos quieren enseñar con este trabajo, que nos muestra «personas en situaciones extremas tomando decisiones extremas».

Bloc Party – If We Get Caught

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!