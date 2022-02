Canción: Bloc Party – «Sex Magik»

Bloc Party ha lanzado un nuevo sencillo llamado Sex Magik, que tras The Girls Are Fighting y Traps, supone el tercer adelanto del que será sexto álbum de la banda, Alpha Games, previsto para el próximo 29 de abril.

Sobre el tema se ha pronunciado Kele Okereke, líder y cantante de la banda: «Sex Magik es probablemente mi canción favorita del disco. Se trata de un recuerdo que había olvidado por completo y que resurgió hace unos años sobre una aventura de verano que tuve. Yo era un adolescente en ese momento y durante ese verano sentí que me habían quitado el velo de los ojos. Vi el mundo de una manera completamente diferente. Fue un asunto de corta duración, pero los efectos de ese verano se han quedado conmigo para toda la vida».

Bloc Party – Sex Magik

Tracklist de Alpha Games

01. ‘Day Drinker’

02. ‘Traps’

03. ‘You Should Know The Truth’

04. ‘Callum Is A Snake’

05. ‘Rough Justice’

06. ‘The Girls Are Fighting’

07. ‘Of Things Yet To Come’

08. ‘Sex Magik’

09. ‘By Any Means Necessary’

10. ‘In Situ’

11. ‘If We Get Caught’

12. ‘The Peace Offering’

