Canción: Bloc Party – «The Girls Are Fighting»

Bloc Party han compartido una nueva canción llamada The Girls Are Fighting, segundo adelanto del sexto álbum de la banda londinense, Alpha Games.

Sobre la canción

Título: The Girls Are Fighting

Incluida en: Alpha Games

Fecha de publicación: 29 de abril de 2022

Sello: Infectious/BMG

Sobre la canción: «No hubo un incidente específico que inspiró esta canción; fue más una combinación de muchas cosas que he visto a lo largo de los años cuando estaba en clubes y veía estallar la violencia con rivales amorosos enemistados», nos cuenta Kele Okereke sobre la canción.

«Siempre he tenido una ligera obsesión con ese tipo de momentos; como una mecha que se enciende, cuando las acciones pasan de las palabras a la violencia. Puedes aprender mucho sobre quiénes son realmente las personas en esos momentos», añade.

Singles anteriores: Traps, que fue publicada en noviembre.

Bloc Party – The Girls Are Fighting

Portada de Alpha Games

Tracklist de Alpha Games

01. ‘Day Drinker’

02. ‘Traps’

03. ‘You Should Know The Truth’

04. ‘Callum Is A Snake’

05. ‘Rough Justice’

06. ‘The Girls Are Fighting’

07. ‘Of Things Yet To Come’

08. ‘Sex Magik’

09. ‘By Any Means Necessary’

10. ‘In Situ’

11. ‘If We Get Caught’

12. ‘The Peace Offering’

