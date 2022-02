Canción: Blossoms – «Ode To NYC»

Blossoms ha compartido una nueva canción llamada Ode To NYC con la que adelantan su cuarto álbum, Ribbon Around The Bomb, que llegará el 29 de abril.

Tercer single del álbum tras el tema que comparte título con el mismo y el single Care For, la canción es «una carta de amor a la ciudad de Nueva York”, algo que ya podíamos intuir solamente con leer el título, en la que aparecen nombrados algunos de los lugares mas característicos de la misma, como el Empire State Building o Central Park, entre otros.

Blossoms – Ode To NYC

