Canción: Blue States – «Alarms»

Blue States, el proyecto musical de Andy Dragazis, ha compartido un nuevo single titulado Alarms, que supone la última entrega de su próximo álbum, World Contact Day, que se lanzará a través de Memphis Industries el 18 marzo de 2022 .

Sobre la canción:

Título: Alarms

Incluida en: World Contact Day

Fecha de publicación: 18 marzo de 2022.

Sello: Memphis Industries

Sobre la canción: Es una canción profundamente personal en la que Dragazis recuerda el día en que murió su madre, y en la que cuenta con la colaboración de Allison Brice Grasso. «Allison y yo estábamos en una banda llamada The Silver Abduction, en pausa actualmente ya que ella actualmente vive en Estados Unidos. Sabía que su voz realmente complementaría bien la música y me puse a escribir la letra en mi jardín bajo el hermoso sol de principios de 2020, pero también bajo la sombra del primer encierro y el dolor personal por haber perdido recientemente a mi madre. Alarms es un relato personal simple del día en que murió, pero quería que la canción fuera como tan positiva como podía ser. Siempre me han gustado las canciones pop que ocultan un secreto lírico más oscuro y quería que Alarms sonara optimistamente melancólica de esta manera», afirma el autor.

Sobre el disco: World Contact Day llega seis años después del anterior álbum de Blue States. Escrito y grabado en parte en el estudio Lightwell Recordings de Dragazis en Hackney, presenta una combinación de paisajes sonoros instrumentales y esfuerzos vocales que caen en un mundo similar al de Morricone, Vangelis, Beak, Broadcast y The Carpenters. Las canciones del nuevo disco incluyen voces invitadas ocasionales de la talla de Giampaolo Speziale y Federica Caiozzo de la banda italiana Malihini, el mencionado Dadd y Allison Brice Grasso (The 18th Day Of May, Lake Ruth), de Atlanta.

Escrito bajo el telón de fondo de la incertidumbre y el dolor claustrofóbicos, Dragazis quería hacer un álbum de escapismo expansivo y al mismo tiempo basarse musicalmente en un enfoque más vivo que los álbumes anteriores.

Anteriores singles: Plain Sight, que contó con la participación de la artista folk Rachael Dadd y el más reciente Warning Signs.

Blue States – Alarms

