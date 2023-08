Canción: Blur – «Sticks And Stones»

Ya podemos descubrir una nueva canción inédita de Blur, Sticks And Stones, que forma parte de su último álbum, The Ballad Of Darren, o para ser más exactos, de su edición especial para Japón.

Con un ritmo de medio tiempo y una atmósfera psicodélica, esta pista te transportará a un viaje musical único. El guitarrista Graham Coxon se encarga de las voces principales, cantando de un modo simplemente cautivador.

Con The Ballad Of Darren, la banda ha demostrado estar en plena forma y que su música sigue siendo relevante y emocionante, pero aún tienen ases en la manga para sorprendernos como esta pequeña nueva joya adicional.