Canción: BODEGA – «Statuette On The Console»

Cuando creemos que ya lo hemos visto todo, llega una banda que aún nos sorprende. La banda de Nueva York BODEGA ha compartido nueve versiones de su nuevo single Statuette On The Console en nueve idiomas diferentes.

Con una duración de poco más de dos minutos, ya podemos escuchar la canción en inglés, holandés, francés, alemán, griego, italiano, portugués, español y ucraniano. Recordemos que la canción supone el tercer sencillo que se lanzará del próximo álbum de BODEGA, Broken Equipment, que llegará el 11 de marzo.

Según Nikki Belfiglio de la banda, «Statuette on the Console es una celebración de despojarse de la ideología de otras personas. Al escribir la canción, estaba tratando de entenderme a mí misma explorando mis valores, pero solo pude encontrarme con lo que no era», asegura.

Por el momento, ya podemos ver el videoclip que han hecho de la versión en inglés, pero como seguro que también tenéis curiosidad, os dejamos la versión en español. Si queréis escuchar el resto, también podéis hacerlo aquí.

BODEGA – Statuette On The Console

BODEGA – Estatuilla en la Consola

