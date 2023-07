Canción: Bombay Bicycle Club feat. Holly Humberstone – «Diving»

Bombay Bicycle Club y Holly Humberstone han unido fuerzas para presentarnos su último tema Diving, una canción que nos transporta a esos inolvidables veranos de nuestra adolescencia.

La colaboración entre estas dos destacadas voces de la música nos regala una melodía cargada de emoción, donde según sus propias palabras «la voz de Holly encaja a la perfección, capturando aquellos sentimientos y vivencias propias de los primeros años de la vida». Según Jack Steadman, cantante de la banda, la canción nos hace sentir «como si estuviéramos lanzándonos desde un alto acantilado hacia un lago, con toda la emoción y el miedo que eso conlleva».

Como curiosidad, esta no es la primera vez que Holly Humberstone y Jack Steadman unen fuerzas. Previamente, nos deleitaron con su colaboración en Friendly Fire que formó parte del EP de Humberstone, The Walls Are Way Too Thin

Diving es solo un adelanto del esperado sexto álbum de Bombay Bicycle Club, titulado My Big Day, que verá la luz el 20 de octubre a través de AWAL. Este próximo trabajo cuenta con colaboraciones de artistas destacados como Damon Albarn, Jay Som, Nilüfer Yanya y, por supuesto, Holly Humberstone, entre otros. El álbum sigue los pasos de su exitoso disco de 2020, Everything Else Has Gone Wrong.

En cuanto a la producción de My Big Day, Jack Steadman muestra su versatilidad al encargarse denuevo de la producción con la valiosa colaboración de Paul Epworth en el tema Heaven y Ben Allen, quien co-produce Turn The World On.

La banda tiene grandes planes para presentar su nuevo material en directo, ya que tienen previsto realizar una emocionante gira por Europa en noviembre, con paradas en España, Italia, Alemania, Francia y otros países. En España, podremos disfrutar de Bombay Bicycle Club el 13 de noviembre en Madrid, en la Sala La Riviera, y el 14 de noviembre en Barcelona, en la Sala Apolo.