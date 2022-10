Canción: Bonobo – «Defender»

Bonobo ha publicado su nuevo single Defender, que se publicará a través de su propio sello OUTLIER (en asociación con Ninja Tune) en vinilo de etiqueta blanca numerado y estampado a mano (limitado a 1500 unidades), junto a su reciente tema ATK.

Atentos a la canción porque seguro que sonará en sus próximas citas en España los días 6 y 7 de diciembre (en el WiZink Center de Madrid y el Saint Jordi Club de Barcelona, respectivamente).

Sobre Bonobo

Simon Green, el DJ y productor británico que se esconde bajo el alias Bonobo, es una de las figuras más importantes de la órbita electrónica del siglo XXI. Autodidacta, inclasificable y ambicioso, Green consiguió llamar la atención del sello Ninja Tune con su debut, Animal Magic (2000), y desde entonces no ha parado. Su propuesta musical, que se mueve entre el trip hop, el chillwave, el hip-hop instrumental y el electrofolk, supone un recurso infalible si lo que se quiere es una atmósfera reposada y mágica, ya sea en casa o en el club.

Discografía de Bonobo

Animal Magic (2000)

Dial 'M' for Monkey (2003)

Days to Come (2006)

Black Sands (2010)

The North Borders (2013)

Migration (2017)

Fragments (2022)

