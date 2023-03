Canción: Boygenius – «Not Strong Enough»

Boygenius, el súper grupo formado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker, ha lanzado una nueva canción llamada Not Strong Enough, que forma parte de su nuevo disco de estudio, the record, que saldrá a la venta el 31 de marzo.

the record es el primer álbum de estudio de Boygenius, el súper grupo formado por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus. El disco se grabó en los estudios Shangri-La de Rick Rubin en Malibú, California, y cuenta con la producción del propio trío. El álbum incluye 12 canciones, entre las que se encuentran los singles $20, Emily I’m Sorry, True Blue y este nuevo Not Strong Enough.

La canción habla sobre el odio a uno mismo enmascarado en una especie de complejo de Dios. El videoclip, que puedes ver al comienzo de la noticia, fue filmado por la propia banda y editado por Jackson Bridgers, el hermano de Phoebe Bridgers. En él se ve al trío pasando un día juntas en un parque de atracciones, y hay que decir que la canción ya ha recibido elogios de la crítica y los fans, que la han calificado como una obra maestra emotiva y poderosa.

Además de lanzar su esperado álbum, Boygenius también tiene previsto realizar una gira por Reino Unido y Estados Unidos, donde actuarán en festivales como Coachella y Re:Set. Por otro lado, las tres integrantes del grupo también siguen trabajando en sus proyectos en solitario: Julien Baker publicó su tercer álbum Little Oblivions en 2021, Phoebe Bridgers ganó cuatro premios Grammy por su segundo álbum Punisher en 2022 y Lucy Dacus lanzó su cuarto álbum Home Video en 2021.