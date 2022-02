Canción: Brandon Boyd – «A Better Universe»

Brandon Boyd, líder de Incubus, ha compartido el videoclip de animación para su nueva canción A Better Universe, producida por John Congleton, y con la que nos sigue presentando su próximo álbum en solitario, Echoes And Cocoons, que saldrá a la venta el 11 de marzo.

Se trata del cuarto single que conocemos del disco tras Pocket Knife, Petrichor y Dime In My Dryer, en lo que supone la primera aventura en solitario de Boyd desde 2013 con Sons Of The Sea.

En cuanto al videoclip, ha sido dirigido por Alex Sarzosa, producido por Tristan Zammit e incluye ilustraciones adicionales de Planet Hell Animation Studio, Part Time Seagull, iana1 y Rodrigo Silveira. Durante la acción, vemos a la versión animada del cantante enfrentándose a una bruja al estilo del Mago de Oz con unas ilustraciones que, como apuntan en medios como NME, nos recuerdan a Gorillaz.

Brandon Boyd – A Better Universe

