Canción: Brandon Boyd – «Dime In My Dryer»

Brandon Boyd, cantante y líder de Incubus, ha compartido Dime In My Dryer, el tercer single de su próximo álbum en solitario Echoes And Cocoons.

Sobre la canción

Título: Dime In My Dryer

Pertenece a: Echoes And Cocoons

Fecha de publicación: 11 de marzo

Sobre la canción: Boyd cuenta que se trata de «una historia de descubrimiento de lo que es importante en la vida cuando te ves obligado a reducir la velocidad.



Fue en el relativo silencio de un mundo que estaba prácticamente cerrado cuando me di cuenta de lo ruidosas que habían sido las cosas en las etapas anteriores. No hablo sobre la parte obvia de mi vida que se rige por los grandes sonidos y los viajes, no, sino ese parloteo o ruido que emite nuestra experiencia compartida como personas”.

Sobre el disco: Ha sido producido por el productor e ingeniero John Congleton, ganador de un premio Grammy. Será, además, el primer lanzamiento en solitario de Boyd desde Sons Of The Sea en 2013.

Anteriores singles: Pocket Knife y Petrichor.

Brandon Boyd – Dime In My Dryer

Sobre Incubus

Incubus es una veterana banda californiana en activo desde 1991, capaz de adoptar una amplia variedad de sonidos y resultar convincente. Tras comenzar bajo la influencia del metal, ha sabido ampliar su propuesta con aires del pop y buenos estribillos, y ha conseguido llegar a audiencias masivas con algunos temas muy reconocidos. Esta playlist te ofrece un buen repaso a su larga trayectoria con éxitos como "Drive", "Pardon Me" o "Dig".

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

