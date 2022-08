Canción: Britney Spears & Elton John – «Hold Me Closer»

Desde hace unos días, no paramos de hablar de la colaboración entre dos pesados de la música como Elton John y Britney Spears, en la que será su retorno a la música con nada menos que una versión del Tiny Dancer del propio artista británico. La canción se llama Hold Me Closer, así que no mantendrá el título original del tema lanzado en 1971, y cuenta con la producción de Andrew Watt.

Por lo que hemos podido ver y leer en los perfiles en redes sociales de ambos artistas, están muy emocionados con esta colaboración que seguro va a ser una gran sensación. Recordemos que, aunque Spears había lanzado unos cuantos singles en 2020, éste es en realidad su primer lanzamiento desde que consiguiese recuperar el control de su vida tras una larga lucha judicial contra su propio padre.

Asimismo, para Elton John, supone una etapa más en su largo historial de colaboraciones, que han sido especialmente prolíficas en los últimos tiempos. Además, como curiosidad, podéis ver la portada elegida para el single en el que vemos una foto de la infancia de cada una de los dos protagonistas.