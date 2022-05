Canción: Bruce Hornsby (feat. Danielle Haim) – «Days Ahead»

Danielle Haim ha colaborado con Bruce Hornsby en su nueva canción Days Ahead, perteneciente a su recién estrenado disco Flicted, disponible desde el viernes 27 de mayo de 2022.

La canción viene acompañada por un video dirigido y filmado por el mismo Hornsby durante la pandemia, con un estilo de grabación que es evidentemente casero y ambientado en una casa de muñecas con figuras imprimidas por él mismo.

Además de esta colaboración, Danielle se encuentra actualmente en la gira norteamericana con su banda HAIM, presentando así su último álbum Women In Music Pt. III.

Sobre HAIM

El trío Haim fue formado en 2006 por tres hermanas (Este, Danielle y Alana) que comparten ese apellido y que crecieron juntas en California, escuchando a Joni Mitchell, Santana, The Beatles y los artistas de Motown, por nombrar algunas de sus diversas influencias. Después de algunos años tocando en el circuito local, interrumpidos por estudios universitarios y giras con otros músicos, el grupo terminó de consolidarse con la presencia del baterista Dash Hutton. Una exitosa presentación en el festival tejano South by Southwest en 2012 deparó en un contrato con Polydor en Inglaterra, materializado ese mismo año en el EP Forever. Con su mezcla de rock setentero a la Fleetwood Mac, synth pop de los ochenta y R&B de los noventa, Haim acaparó la atención de la crítica y el público británico, e incluso obtuvieron el prestigioso premio Sound of 2013 otorgado por la BBC. El trío sacó máximo provecho a su creciente popularidad con una serie de conciertos con localidades agotadas y una actuación en el escenario principal de Glastonbury.

El álbum debut de Haim, titulado Days Are Gone y producido por Ariel Rechtshaid (Vampire Weekend, Usher) y James Ford (Arctic Monkeys, Florence+The Machine), se publicó en septiembre de 2013. Desde entonces, se han confirmado como una más que exitosa formación con otros dos trabajos, Something to Tell You (2017) y Women in Music Pt. III (2020).

Discografía de HAIM

Days Are Gone (2013)

Something to Tell You (2017)

Women in Music Pt. III (2020)

