Canción: Bullet For My Valentine – «Stitches»

Bullet For My Valentine ha lanzado un single titulado Stitches, que hasta el momento solamente estaba disponible en Japón y que, próximamente, formará parte de la inminente edición de lujo del álbum homónimo de 2021 de la banda galesa.

Además de Stitches, esta nueva edición incluirá el anterior single, Omen, y tres temas inéditos titulados No More Tears, Step Out From Inside y This Means War.

Este nuevo lanzamiento estará disponible el 8 de julio de 2022 a través de Spinefarm, y será el preludio de la nueva gira que la banda iniciará a principios de 2023.

