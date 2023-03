Canción: Calvin Harris & Ellie Goulding – «Miracle»

El DJ y productor escocés Calvin Harris y la cantante y compositora británica Ellie Goulding han publivado su tercer tema conjunto, Miracle, una canción inspirada en el sonido trance de los años 90 que invita a creer en un milagro.

Sobre el single

¿Qué sabemos de este nuevo single?

Se trata de la tercera colaboración del dúo después de I Need Your Love en 2012 y Outside en 2014 y viene acompañado de un video animado con la letra de la canción.

Sobre el disco

¿Cómo se titula el disco y cuando saldrá publicado?

El nuevo disco de Ellie Goulding, Higher Than Heaven, saldrá finalmente publicado el próximo 7 de abril, aunque inicialmente estaba previsto para el pasado 3 de febrero.

El último disco de Calvin Harris fue Funk Wav Bounces Vol. 2, que se publicó en 2022 y contó con la colaboración de artistas como Justin Bieber, Dua Lipa, Frank Ocean o Pharrell Williams.