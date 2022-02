Canción: Carlos Gris – ‘Flotante’

El músico madrileño afincado en Londres, Carlos Gris, nos presenta su proyecto en solitario con el single debut Flotante. Este sencillo es el primer avance del que será su EP debut, homónimo, que saldrá en primavera.

Flotante viene acompañada de un videoclip rodado entre una playa de Barcelona y un apartamento de Madrid.

Carlos Gris consigue aprovisionar, al mercado indie, de una nueva esperanza con este single debut; a medio camino entre el pop y el rock, como manda el indie tradicional, emite un apartado lírico muy trabajado y un firme mensaje en su escritura. Acaríciala con mimo, porque es el vaticinio de una carrera perdurable y gloriosa.

Sobre la canción

Artista: Carlos Gris

Canción: Flotante (Single debut)

¿Qué nos dicen sobre el tema? El tema refleja, como todo el EP, algunas de las ilusiones y frustraciones propias de la gente de su generación. Habla de la nostalgia, la esperanza y la incertidumbre del amor a distancia.

Escrita en una época en la que acostumbraba a vagar por Londres sin rumbo fijo, tratando de buscar algo estimulante, una señal o simplemente un consuelo. Un mundo flotante donde el amor duele y las noches son frías y solitarias.

Género: Indie pop

Suena a … Luis Brea y El Miedo, Viva Suecia, Iván Ferreiro

Videoclip: Dirigido por Bego D. Derenguer y rodado entre una playa de Barcelona y un apartamento de Madrid

Escúchala … Viajando en tren en un día de lluvia, después de una dura jornada y acechado por la nostalgia de volver al hogar.

Trabajos anteriores: Flotante es el single debut del proyecto en solitario del madrileño Carlos Gris.

Sin embargo, Carlos tiene una carrera electrizante en el Reino Unido, donde ha tocado con sus bandas Neon Islands y Simple Fiction en festivales de renombre de todo el país (The Great Scape y Sound City, entre otros), colgando el cartel de sold out en salas tan míticas como KOKO (Londres), además de ser elegidos como uno de los artistas emergentes más relevantes de 2020 por el promotor y tastemaker This Feeling y la revista CLASH.

También han tenido el privilegio de grabar en los míticos Metropolis Studios de la mano de Liam Nolan (ganador de dos premios Grammy por su trabajo con Adele y Rita Ora), así como de tocar en escenarios internacionales como el festival Rock The South (Malta) o la mítica sala Supersonic de París.

Descubre la ternura de Carlos Gris en el videoclip de Flotante, aquí debajo.

Carlos Gris – Flotante

