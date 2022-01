Canción: Cate Le Bon – «Remembering Me»

Cate Le Bon ya está a punto de publicar Pompeii, su nuevo trabajo, que saldrá a la venta el 4 de febrero, y hoy nos comparte un último adelanto titulado Remembering Me.

Sobre la canción

Título: Remembering Me

Incluido en: Pompeii

Anteriores singles: Running Away y Moderation.

Sobre la canción: «Representa las anotaciones en un diario neurótico que cuestiona las nociones de legado y sentimentalismo distorsionado en la desesperada necesidad de automitificarse», afirma la artista.

Sobre el videoclip: Ha sido dirigido por Juliana Giraffe y Nicola Giraffe de Giraffe Studios y cuenta con vestuario de Monica Adriana Rowlands.

Cate Le Bon – Remembering Me

Todo sobre el nuevo disco de Cate Le Bon

Título: Try Better Next Time

Fecha de publicación: 4 de febrero

Sello: Mexican Summer

Sobre el disco: «Fue compuesto y grabado en un momento de inquietud. A solas. En un túnel del tiempo. En una casa en la que viví hace 15 años. Luché con la existencia, la resignación y la fe. Me sentí culpable por el lío pero me dolió mucho la culpa colectiva impuesta por la religión y el pecado original.

El subtítulo es: Siempre estarás conectado con todo. Lo cual, dependiendo de la hora del día, es tan reconfortante como aterrador. El sentido de finalidad siempre ha estado aquí. Parece extrañamente esperanzador. Alguien está jugando con la lente de enfoque», asegura Le Bon.

