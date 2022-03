Canción: Charli XCX – «Every Rule»

Charli XCX ha compartido Every Rule, el último single de adelanto de su próximo LP Crash, que llegará este viernes 18 de marzo.

Para este nuevo tema, Charli XCX ha contado con la producción de A. G. Cook y Daniel Lopatin, también conocido como Oneohtrix Point Never.

Recordemos que este tema llega tras presentarnos este trabajo con temas como Good Ones, New Shapes, Beg for You y Baby.

Charli XCX – Every Rule

