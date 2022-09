Canción: Chris Shiflett – «Born & Raised»

Chris Shiflett, guitarrista de Foo Fighters, ha publicado una nueva canción en solitario, Born & Raised, tras presentarnos Long, Long Year el pasado mes de julio.

Da la casualidad que ambos temas fueron compuestos al mismo tiempo. Sin embargo, Born & Raised tuvo sus inicios en la ciudad natal de Shiflett, Santa Bárbara, aunque luego ambas fueron grabadas en Nashville con el productor Vance Powell.

Una vez allí, Shiflett trabajó para completar Born & Raised unto al bajista Jack Lawrence (The Raconteurs, Jack White, Wanda Jackson), el baterista Julian Doro (Eagles of Death Metal, The Whigs), el pianista Mike Webb y el especialista en steel guitar Luke Schneider.

En los próximos meses, se prevé que Shiflett lance más canciones de esta faceta en solitario. Estaremos atentos.