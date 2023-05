Canción: Christine and the Queens – “Tears Can Be So Soft”

Christine and the Queens nos sorprende una vez más con su nuevo sencillo Tears Can Be So Soft, una canción que nos habla del poder curativo de las lágrimas y el alivio emocional que nos brindan. Se trata del tercer adelanto de su próximo álbum PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, que saldrá a la luz el 9 de junio de 2023.

Una canción con un sample de Marvin Gaye y una delicada melodía de piano

Tears Can Be So Soft nació de la unión de un sample de Marvin Gaye que llamó la atención de Christine, «este arreglo de cuerdas intoxicante, elegante, casi contenido en su melancolía». El músico quería «este profundo sentido de espacio casi uterino, hipnótico, donde la voz pudiera elevarse en su soledad», descrito por Christine como una «interacción entre el sufrimiento que motiva las lágrimas y el suave efecto sanador que pueden tener». La canción se complementa con una delicada melodía de piano que le da un toque de dulzura y sensibilidad.

Un video musical dirigido por Christine and the Queens

La canción viene acompañada de un video musical dirigido por el propio Christine and the Queens, en el que lo vemos caminar por las calles de Los Ángeles y moverse al ritmo de la canción. Este es el segundo tema del disco que cuenta con Mike Dean detrás de la producción, quien también ha trabajado con Lana Del Rey, Beyoncé y Kanye West.

Con el nuevo álbum y los sencillos, Christine and the Queens ha vuelto a demostrar su talento y versatilidad como artista, capaz de crear canciones que nos llegan al corazón y nos hacen bailar al mismo tiempo. Estamos deseando escuchar PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE al completo y disfrutar de la magia de Christine and the Queens.