Canción: Christine & The Queens – «True Love»

La cantautora francesa Christine & The Queens ha compartido un nuevo single en colaboración con 070 Shake, titulado True Love. La canción forma parte de su próximo álbum PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE, que se publicará el 9 de junio y será la continuación de Redcar les adorables étoiles, lanzado el año pasado.

Sobre True Love

Sobre el single: Es la segunda colaboración entre Christine & The Queens y 070 Shake, después de que trabajaran juntos en el tema Body.

Sobre PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE

Fecha de publicación: 9 de junio

¿Qué nos cuentan sobre el disco?El primer adelanto fue To Be Honest, canción con la que anunció el disco. Su disco anterior, Redcar les adorables étoiles, incluía canciones como La vita nuova, People, I’ve been sad y I disappear in your arms.

Tracklist del disco: