Canción: Chromeo – «(I Don’t Need A) New Girl»

Chromeo acaba de lanzar su nuevo sencillo (I Don’t Need A) New Girl, una canción electro-pop de alta energía que nos muestra al dúo regresando a sus raíces en la pista de baile con una línea de bajo contagiosa e instrumentales explosivos. La canción, que es el tercer sencillo que publican en 2023 después de Clorox Wipe y 6 Feet Apart, ha sido descrita como un himno de fiesta y ha sido muy bien recibida tanto por los fans como por los críticos.

Parece que el dúo tiene interesantes planes para los próximos meses ya que publicarán su próximo álbum, que se espera que salga a la venta más adelante este año. El álbum será el sucesor de su disco de 2018, Head Over Heels, y probablemente continuará explorando su distintivo sonido electro-funk.

En una entrevista con Weirdo Music Forever, Chromeo hablaron sobre su «acento musical» y cómo ha evolucionado con el tiempo, lo que sugiere que podemos esperar cierta experimentación con su sonido en el nuevo álbum. Además, el dúo ha expresado su compromiso de crear música divertida y animada que eleve el ánimo, así que el nuevo álbum probablemente tendrá un estilo positivo y enérgico. Lo estaremos esperando.