Canción: Chromeo y La Roux – «Replacements»

El dúo canadiense Chromeo y la cantante británica La Roux han lanzado su nuevo sencillo conjunto, titulado Replacements. Se trata de una canción que te hará bailar y que es un recordatorio de que ambos artistas siguen siendo unos de los mejores exponentes de la música de baile en la actualidad.

¿Cómo es Replacements?

Replacements es un homenaje al indie sleaze, un género musical que se caracteriza por su actitud provocativa y su estética desenfadada. La canción es una especie de viaje en el tiempo a la década de los 2000, con un sonido que recuerda a la música indie dance de esa época.

¿Dónde podemos escuchar Replacements?

Replacements ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como en el canal de YouTube de Chromeo. Además, la canción fue presentada en vivo durante la reciente actuación de Chromeo en Coachella, donde La Roux apareció como invitada especial en el escenario. Fue un momento memorable que dejó al público con ganas de más.

¿Qué más podemos esperar de Chromeo y La Roux?

Replacements no es la primera vez que Chromeo y La Roux trabajan juntos. En 2010, Chromeo hizo un remix de la canción Hot Mess de La Roux, que fue incluido en el álbum Business Casual. Además, ambos artistas han expresado su admiración mutua y su amistad en varias ocasiones. Por eso, no es de extrañar que hayan decidido unir sus talentos para crear una canción tan divertida y pegadiza como Replacements.

Pero esto no es todo lo que nos tienen preparado. Chromeo ha anunciado que se embarcará en una gira de otoño llamada Funk Yourself Tour, que comenzará en septiembre y contará con la participación de Ric Wilson en la mayoría de las fechas. La gira pasará por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, y promete ser una fiesta de funk y baile. Además, Chromeo ha lanzado un EP colaborativo llamado CLUSTERFUNK a principios de este año, en el que trabajaron con A-Trak y Ric Wilson. Aunque no han anunciado un nuevo álbum, el comunicado de prensa sugiere que habrá más música nueva en el futuro.

Por su parte, La Roux también tiene planes para este año. Después de lanzar su tercer álbum de estudio, Supervision, en 2020, la cantante ha estado trabajando en nuevas canciones y proyectos. Según una entrevista reciente, La Roux tiene previsto lanzar un EP con cuatro canciones inéditas antes de fin de año. Además, ha revelado que está trabajando en un libro sobre su vida y su carrera musical, que espera publicar el próximo año.

¿Quiénes son Chromeo?

Chromeo es una banda formada en 2002 en Montreal por David Macklovitch (Dave 1) y Patrick Gemayel (P-Thugg), dos amigos que se conocieron en el colegio cuando tenían 15 años. En sus inicios, la banda estaba orientada al hip hop, pero luego evolucionó hacia el electrofunk. Chromeo ha lanzado seis álbumes de estudio, entre los que destacan Fancy Footwork (2007), White Women (2014) y Head Over Heels (2018). Además, han colaborado con varios artistas, como La Roux, Solange, Toro y Moi y Daryl Hall de Hall & Oates. Su estilo se caracteriza por su sonido retro-futurista y su habilidad para combinar elementos de la música de los años 80 con la música electrónica moderna.

¿Quién es La Roux?

La Roux es el nombre artístico de Eleanor Jackson, una cantante y compositora nacida en Brixton, Londres. El nombre del grupo proviene de un libro de nombres para bebés que Elly encontró en una papelera y que incluía el nombre «La Roux», que significa «la pelirroja» en francés. La Roux se hizo famosa en 2009 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que incluía los éxitos Bulletproof e In for the Kill. El álbum fue nominado para el Mercury Prize y La Roux fue nombrada el quinto mejor artista nuevo del año por la BBC. En 2014, La Roux lanzó su segundo álbum de estudio, Trouble in Paradise, que recibió críticas positivas y fue nominado para un premio Grammy. En 2020, lanzó su tercer álbum de estudio, Supervision. A lo largo de su carrera, La Roux ha colaborado con varios artistas, como Kanye West, Major Lazer y Chromeo. Su estilo se caracteriza por su voz distintiva y su influencia del synth-pop de los años 80.

Así que ya sabes, si quieres disfrutar de la mejor música de baile y del indie sleaze, no te pierdas el nuevo sencillo de Chromeo y La Roux, Replacements. Y estate atento a las novedades que nos traerán estos dos grandes artistas en los próximos meses.