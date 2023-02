Canción: Chvrches – “Over”

La banda escocesa Chvrches ha lanzado su nuevo sencillo Over, su primera canción en más de un año. La banda había estado dando pistas sobre el lanzamiento en las últimas semanas y finalmente compartió la letra de la canción antes de su estreno.

“Over es una canción que escribimos con Oscar Holter, un productor que realmente respetamos y admiramos. Normalmente coleccionamos canciones en el transcurso de meses (¡o años!) hasta que tenemos material suficiente para un álbum, pero esta vez solo queríamos lanzar algo que nos entusiasmara y dar a los fans algo nuevo para marcar el final de la era de la Screen Violence, y el comienzo de cualquiera que sea el próximo capítulo de CHVRCHES», afirma la banda.

Además, el trío también ha insinuado posibles planes para celebrar el décimo aniversario de su álbum debut The Bones Of What You Believe, publicado en 2013.