Canción: Circa Waves – «Living in the Grey»

Circa Waves están de vuelta con un impactante nuevo single llamado Living in the Grey. Este nuevo lanzamiento es el cuarto single adelanto de su próximo álbum Never Going Under, que saldrá a la venta el 13 de enero a través de Lower Third Records.

Living in the Grey es una canción de rock suave que aborda el tema de la salud mental masculina. El vocalista Kieran Shudhall dijo en un comunicado de prensa que la canción «trata sobre esa extraña sensación de cuando las cosas van bien [y] a veces parece que todo se vendrá abajo en cualquier momento». También explora «la sensación de que, una vez que llegas al lugar donde siempre quisiste llegar, no es exactamente lo que pensabas que sería».

El álbum Never Going Under promete ser una gran adición a la discografía de Circa Waves, y estamos deseando escuchar más de lo que tienen que ofrecer. Además de Living in the Grey, la banda también ha lanzado otros tres singles adelanto del álbum: Hell on Earth en agosto, Do You Wanna Talk en septiembre y Carry You Home el mes pasado.

Escucha Living in the Grey a continuación y prepárate para sumergirte en el próximo álbum de Circa Waves.