Canción: Clairo – «For Now»

Clairo ha publicado una nueva canción benéfica titulada For Now en su página de Bandcamp, donde ha anunciado que todos los beneficios irán destinados a For the Gworls y Everytown for Gun Safety.

Sobre For Now

Sobre el single: Clairo ha descrito la canción como una “maqueta” que hizo en su casa y que quería compartir con sus fans, para lo cual ha reactivado su cuenta en Bandcamp tras siete años de inactividad en la plataforma.

Fecha de publicación: La canción se publicó el 1 de abril de 2023 en Bandcamp.

Sello que lo publicará: La canción se ha publicado bajo el sello FADER Label, al igual que sus anteriores trabajos.

Anteriores singles: Los anteriores singles de Clairo son Blouse, Amoeba y Just for Today, que formaron parte de su álbum Sling. También colaboró con Mura Masa en la canción I Don’t Think I Can Do This Again y con SG Lewis en la canción Throwaway.

[bandcamp width=100% height=120 track=2300107811 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false artwork=small]