Canción: Clark & Thom Yorke – «Medicine»

El genio de Radiohead no para de sorprendernos con sus proyectos musicales, ya sea con su banda principal, con su supergrupo The Smile o con sus colaboraciones con otros artistas. La última de ellas es con Clark, el productor y DJ británico que lleva años explorando los límites del techno y la electrónica experimental.

El nuevo álbum de Clark con la producción de Yorke

Clark acaba de lanzar su décimo álbum de estudio, Sus Dog, que cuenta con la producción ejecutiva de Thom Yorke, quien también ha participado como bajista y vocalista en uno de los temas más destacados del disco: Medicine. Se trata de una canción hipnótica y melancólica, que combina las voces etéreas de ambos músicos sobre una base rítmica minimalista y unos arreglos atmosféricos.

Clark ha explicado que Medicine fue escrita sobre “un día perfecto en la naturaleza con mi esposa, pero también sobre los aprovechados, el temor al tiempo, los humanos como animales, la adicción, el juez interior y cómo siempre es el narcisismo de los demás, ¿verdad?”.

En un comunicado sobre el álbum, Yorke dijo que se conectó con Clark cuando este le escribió para pedirle consejo sobre su incursión en el canto, algo nuevo para él después de años dedicado a la producción instrumental. “He estado siguiendo lo que hace desde hace años, y acabé siendo una especie de copiloto mientras él ensamblaba toda la rareza del disco, lo cual fue fascinante”, dijo Yorke. “No me sorprendió descubrir que él abordaba el canto y las palabras por otra puerta completamente distinta, lo cual para mí era la parte más interesante y emocionante”.

Y añadió: “Lo primero que me envió fue él cantando sobre estar atrapado entre dos pisos y ya me había conquistado. Para mí la forma en que lo abordó todo no era la típica chorrada de cantautor gracias a dios; reflejaba la forma en que abordaba toda su composición y grabación, pero esta vez tenía una cara humana. Su cara”.

Los otros proyectos de Thom Yorke

Mientras tanto, Yorke sigue trabajando en nuevos proyectos con The Smile y Radiohead. El primero es un supergrupo formado por él mismo, Jonny Greenwood y Tom Skinner (de Sons of Kemet), que debutaron el año pasado con el aclamado A Light For Attracting Attention. Según ha revelado recientemente Skinner, el trío está preparando un segundo álbum que podría salir pronto.

Por otro lado, Radiohead podrían lanzar material nuevo “de algún tipo” en los “próximos dos años”, según ha dicho su baterista Philip Selway. La banda lleva sin publicar un disco desde 2016, cuando salió A Moon Shaped Pool. Sin embargo, han estado activos durante la pandemia compartiendo conciertos antiguos en YouTube y reeditando algunos de sus clásicos como OK Computer o Kid A.

¿Qué te parece la colaboración entre Thom Yorke y Clark? ¿Te gusta su nuevo álbum? Déjanos tu opinión en los comentarios.