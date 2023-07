Canción: Code Orange ft. Billy Corgan – «Take Shape»

La banda de hardcore de Pittsburgh, Code Orange, ha dado un golpe magistral con su esperado sencillo titulado Take Shape, el cual cuenta con la colaboración del legendario líder de Smashing Pumpkins, Billy Corgan.

Take Shape marca el tercer adelanto del esperado quinto álbum de estudio de Code Orange, titulado The Above. Este álbum, programado para su lanzamiento el 29 de septiembre a través de Blue Grape music, promete ser un hito en su carrera.

El sencillo Take Shape sorprende a los oyentes con un tono más pesado, lento y grunge en comparación con los habituales lanzamientos hardcore de Code Orange y la incorporación de la potente voz de Billy Corgan en el último estribillo.

La banda ha acompañado el lanzamiento de Take Shape con un impresionante video musical que continúa la historia presentada en su anterior sencillo Grooming My Replacement. La dirección del video estuvo a cargo del propio Jami Morgan y Max Moore, brindando una experiencia visual cautivadora que complementa perfectamente la intensidad de la canción.

En cuanto al disco, The Above incluirá además dos sencillos previamente lanzados, The Game y Grooming My Replacement, que sin duda han generado gran expectativa entre sus seguidores. La lista de canciones del álbum también confirma que Billy Corgan será la única colaboración en este próximo disco, lo que le otorga un aire aún más especial y único a esta colaboración.

El álbum ha sido producido por los propios miembros de la banda, Jami Morgan y Eric “Shade” Balderose, quienes han trabajado arduamente para darle vida a su visión musical. Además, la grabación se llevó a cabo en los prestigiosos estudios de Steve Albini en Electrical Audio, garantizando así una calidad de sonido excepcional.

Con The Above en el horizonte, no queda duda de que Code Orange continuará dejando una poderosa huella en el mundo de la música hardcore. Estaremos atentos…