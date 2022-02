Canción: Coheed and Cambria – «The Liars Club»

Coheed and Cambria han compartido su nueva canción The Liars Club, extraída del próximo álbum del cuarteto, que se titulará Vaxis II: A Window Of The Waking Mind y saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Roadrunner Records.

Sobre la canción, el líder de la banda, Claudio Sánchez, ha afirmado que «cuando la verdad es un desastre, ¿quién no quiere vivir una realidad diferente? ¿Quién no quiere abrazar una mentira?»

Con motivo de su nuevo disco, Coheed y Cambria también han anunciado su gira A Window Of The Waking Mind, que los llevará a recorrer América del Norte en julio y agosto con Dance Gavin Dance y Mothica.

Coheed and Cambria – The Liars Club

