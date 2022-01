Canción: Conan Gray – «Jigsaw»

Conan Gray ha compartido Jigsaw, un nuevo adelanto de su segundo álbum, que se publicará en algún momento de este año.

Sobre la canción

Título: Jigsaw

Incluida en: Su segundo disco, que aún no tiene título ni fecha oficial de publicación.

Sobre la canción: «Escribí Jigsaw originalmente como una especie de diatriba en mi propio diario. Me he pasado toda la vida retorciéndome y cambiando lo que soy en realidad para intentar hacer felices a los demás. Estaba tan acostumbrado a tratar de complacer a todos que, cuando se trataba de amor, comencé a hacer lo mismo. Pensé que tal vez si me visto de cierta manera, actúo de cierta manera, me peino de la manera que te gusta, entonces tal vez finalmente me ames.

No funcionó, obviamente. Al final de todo, terminé mirándome en el espejo y apenas reconociendo mi reflejo reorganizado y retorcido. Espero que Jigsaw sea algo así como una advertencia para la gente. Destruirte para ganar el amor de alguien solo te dejará vacío en el otro lado. Porque al final, esa persona no te amará, solo la versión de ti que hiciste para ellos. En su lugar, elige convertirte en alguien a quien amas», afirma sobre las experiencias que le llevaron a componer la canción.

Anteriores singles: Telepath, People Watching, Astronomy y Overdrive.

Conan Gray – Jigsaw

