Canción: Confeti de Odio – «Estrella»

Si algo tenemos claro es que Confeti de Odio es una estrella, de esas que brillan allá por donde van. Y así lo demuestra en su nuevo single, Estrella, el segundo adelanto de su próximo disco que saldrá a la luz este año.

Porque nuestro héroe del pop lo ha vuelto a hacer. Su debut Tragedia Española le hizo escalar a las primeras posiciones de los rankings de mejores álbumes de 2020. Después nos sorprendió al versionar en castellano al mismísimo Robert Smith en Viernes, con la publicación de auténticos himnos como El cielo son los otros o participando en las composiciones del segundo disco de Amaia.

Y es que, como sucede con talentos tan singulares como el suyo, lo mejor está por llegar. Hace unas semanas conocíamos El Malo Final, el primer adelanto de este nuevo largo y ahora se publica Estrella, una canción en la que Lucas Vidaur nos muestra una cara mucho más fresca, renovada y madura

En Estrella nos encontramos un revestimiento algo más oscuro y contundente de lo que es habitual en él. Con un arpegio inicial dulce y un estribillo bañado en sintes, deambula sobre la fina línea que separa el pop más casual con el rock de guitarras. La letra, por su parte, nos deja imágenes no exentas de ternura y cinismo, santo y seña de un proyecto que si de algo puede jactarse es de facturar hits nada obvios.

Llega acompañada de un videoclip dirigido por Edu Escudero y producido por Palosanto Studio. La portada del single es de Hum Home (@humhemhome) y Un Buen Tipo (@unbuentipo).

Estrella ha sido producida por Borja Pérez y mezclada y masterizada por Brian Hernández. Una prueba más de que Confeti de Odio ha irrumpido en el panorama musical por todo lo alto para quedarse.

Tras tres años afinando una fórmula ya reconocible, Lucas Vidaur se encuentra preparado para compartir con el gran público sus mejores composiciones hasta la fecha, que descubriremos este verano en su nuevo álbum y en los festivales más grandes del país.

Sobre Confeti de Odio

La música de Lucas es pop bocachancla, pop autoconfesional para él mismo. Lo que no quita para que pueda gustar a todo aquel que sea afín al pop de medios lo-fi pero compuesto y arreglado casi con vocación de arrastrar una banda orquestal. Una especie de Morrissey no anclado en el romanticismo de Yeats, sino que fascinado y aberrado por todas aquellas cosas horribles que atañen al Siglo XXI. Un chico sensible pero para nada sensiblero. Un cantante indie que, oh sorpresa, por fin hay alguien que canta de puta madre.

Fuente: Spotify

Discografía de Confeti de Odio

Tragedia Española (2020)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!