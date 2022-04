Canción: Craig Finn – «Birthdays»

Craig Finn, líder de The Hold Steady, nos muestra Birthdays, un segundo adelanto de su próximo disco en solitario, que se llamará A Legacy Of Rentals y saldrá el 20 de mayo a través de Positive Jams/Thirty Tigers.

En esta canción, Finn le canta a un personaje llamado Anthony, ofreciéndole sabiduría sobre la tradición familiar y la pérdida de sus padres.

Además, el tema está vinculado en cierto modo a un nuevo cortometraje de Finn llamado Anthony I’m Sure You Know, con el que obtendremos más contexto sobre el personaje de Anthony.

Craig Finn – Birthdays

