Canción: Daft Punk – «The Writing Of Fragments Of Time»

Daft Punk ha lanzado The Writing Of Fragments Of Time, la primera canción de la versión ampliada de su último álbum, Random Access Memories, que se reeditará por su décimo aniversario el próximo 12 de mayo. La canción muestra el proceso creativo detrás de Fragments Of Time, una colaboración con Todd Edwards, y ofrece una perspectiva nostálgica sobre el momento en que se compuso.

Sobre The Writing Of Fragments Of Time

Sobre el single: Es una canción documental que muestra el proceso creativo detrás de Fragments Of Time, una colaboración con Todd Edwards. Se basa en una cinta que registró la sesión de grabación en Los Ángeles en 2012, donde se escuchan las voces de Thomas Bangalter y Todd Edwards. Las letras fueron escritas desde la perspectiva del yo futuro de los colaboradores, creando una narrativa de nostalgia futura.

Sobre el disco

Disco al que pertenece: Random Access Memories (10th Anniversary Edition)

Fecha de publicación: 12 de mayo de 2023

Sello que lo publicará: Columbia Records

Anteriores singles: No hay anteriores singles para esta edición de aniversario, pero los singles del álbum original fueron Get Lucky, Lose Yourself to Dance, Doin’ It Right, Instant Crush y Give Life Back to Music.

Tracklist del disco: El tracklist del disco es el mismo que el del álbum original, más nueve canciones inéditas que son, quedando del siguiente modo:

‘Give Life Back To Music’

‘The Game Of Love’

‘Giorgio by Moroder’

‘Within’

‘Instant Crush’

‘Lose Yourself To Dance’

‘Touch’

‘Get Lucky’

‘Beyond’

‘Motherboard’

‘Fragments Of Time’

‘Doin’ it right’

‘Contact’

‘Horizon’ (Japan CD)

‘GLBTM’ (Studio Outtakes)

‘Infinity Repeating’ (2013 Demo)

‘GL’ (Early Take)

‘Prime’ (2012 Unfinished)

‘LYTD’ (Vocoder Tests)

‘The Writing Of Fragments Of Time’

‘Touch’ (2021 Epilogue)