Canción: Daphni – «Cherry»

Dan Snaith ha decidido resucitar su alter ego Daphni para publicar Cherry, su primera canción como tal en tres años. Según Snaith / Caribou / Daphni, «Nada dice amor como una polirritmia en una espiral sin fin en un sintetizador FM. Hacer esta pista fue solo cuestión de hacer que la serpiente se comiera su propia cola». Original definición, desde luego.

La canción viene acompañada de un videoclip cuyas imágenes han sido hechas por Damien Roach, también conocido como @555×5555. En cuanto a nuevos planes de Snaith, recordemos que Joli Mai, el último álbum de Daphni, salió en 2017, aunque afortunadamente como Caribou pudimos escuchar el tema You Can Do It el año pasado.

Daphni – Cherry

